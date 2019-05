VIDÉO - Virginie Efira a un accident de chaussure sur le tapis rouge de "Sibyl"

Elle se faisait une joie de monter les marches pour présenter "Sibyl", le nouveau film de Justine Triet. Si Virginie Efira affichait un large sourire en arrivant au Palais des Festivals, un petit souci vestimentaire a failli tout gâcher. Une chaussure récalcitrante l’a en effet immobilisée en plein tapis rouge, la comédienne s’agenouillant sous les flashes des photographes qui n’en demandaient pas tant !





C’est d’abord Adèle Exarchopoulos qui a tenté de lui porter secours. Avant que Niels Schneider, son partenaire à l’écran - et à la ville depuis plus d’un an - qui est venue la rassurer et l’aider à se relever pour gravir les marches.