Virginie Efira et Niels Schneider : les secrets de leurs superbes scènes érotiques dans "Sibyl"

Dans "Sibyl", superbe thriller intime en salles depuis vendredi dernier, la psy incarnée par Virginie Efira est hantée par le souvenir de sa relation avec Gabriel, le père de son fils aîné interprété par Niels Schneider. Devant la caméra de Justine Triet, les deux comédiens ont tourné deux scènes érotiques très explicites, belles et intenses, qui éclairent la personnalité tourmentée de l’héroïne.





"La passion dont Sibyl se souvient devait être palpable par le spectateur", nous a confié à Cannes la réalisatrice. "Souvent, dans un scénario, on écrit ‘ils s’embrassent et ils font l’amour’, et puis on se retrouve à se demander ce qu’on va réellement pouvoir filmer. Ça a été fait un milliard de fois, c’est une espèce d’écueil dans les films. Avec Virginie, on s’est beaucoup parlé avant. Elle me disait ’Mais qu’est-ce que tu veux voir ? Qu’est-ce que tu veux que je fasse ?’."