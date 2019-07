29 ans après son premier sacre, l’Algérie remporte la Coupe d’Afrique des nations

Les Algériens, eux, ont sprinté vers le virage en blanc et vert au coup de sifflet final, tandis que leur sélectionneur, Djamel Belmadi, s’écroulait sur la pelouse. Lui qui avait récupéré une équipe moribonde a su créer en moins d’un an une machine à gagner : "Ce n'est peut-être pas notre meilleur match sur le contenu. Mais on reste la meilleure attaque (13 buts), et la meilleure défense du tournoi (2 buts) avec le Sénégal. La victoire finale est méritée au regard du tournoi", a-t-il déclaré après le triomphe de son équipe.