Avec 3 clubs sur 4 en finale de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, Londres devient la capitale du football européen

"À Londres, le fan l'est de façon viscérale. Il est le bienfaiteur et l'ami du club qu'il encourage, bon an mal an. Le supporter et le football font partie du décor, expliquait au Figaro le journaliste anglais de BeIN Sports, Darren Tulett. D'ailleurs, de nombreux tour-opérateurs ont pris pour habitude d'inscrire un match de Premier League à leur programme. Il y a aussi des enceintes qui se visitent, comme Stamford Bridge (le stade de Chelsea, ndlr). Les Londoniens respirent le football à pleins poumons. Pour eux, se rendre au stade en famille est une sortie ludique répondant à une tradition plus que séculaire, n'ayant rien à voir avec un phénomène de mode."