"98, secrets d'une victoire" : les meilleurs moments des Bleus

Vingt ans après, les héros de la Coupe du monde 98 se sont retrouvés un soir d'hiver à Paris, à quelques jours du coup d'envoi de l'édition 2018. Les revoilà de nouveau réunis par la magie d'un film documentaire qui retrace cette épopée victorieuse. Les vingt-deux joueurs, champions du monde, se sont confiés pour la première fois dans ces 105 minutes de rires, de larmes et d'émotions. Un film signé Grégoire Margotton et Nicolas Glimois.



