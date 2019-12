À 38 ans, "Zlatan" va retrouver l'Europe

Libre de tout contrat après avoir traversé l'Atlantique et joué avec le Los Angeles Galaxy dans le championnat américain, Zlatan Ibrahimovic va retrouver l'Europe. Les médias italiens ont confirmé les rumeurs qui commençaient à s'intensifier et annoncent aujourd'hui que l'attaquant suédois, passé par le PSG de 2012 à 2016, va retrouver la Série A. La Gazzetta Dello Sport indique que "Zlatan", désormais âgé de 38 ans, rejoint pour six mois l'AC Milan. Il avait déjà effectué un passage en Lombardie durant deux saisons, de 2010 à 2012.

La presse évoque un contrat de 3 millions d'euros qui comprendrait une option pour prolonger l'aventure du robuste buteur d'une saison. N'ayant plus joué depuis la mi-novembre, Ibrahimovic aura sans doute besoin de quelques semaines pour retrouver une condition physique digne du plus haut niveau. Il devrait quoi qu'il en soit être rapidement disponible, sans doute dès le 6 janvier pour le match qui opposera Milan à la Sampdoria de Gènes.