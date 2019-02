À J-100 avant la Coupe du monde de foot féminin en France, où en sont les Bleues ?

Corinne Diacre : "J’ai fait des constats quand je suis arrivée. Il y avait beaucoup de choses très positives. Mais on essaie d’apporter autre chose pour mettre les filles dans les meilleures conditions. Je me sers du passé, mais il faut qu'on regarde vers l'avant. Simplement, nous ne sommes absolument pas favorites. Certaines équipes ne sont pas encore tout à fait prêtes pendant les matchs de préparation. Par contre, nous, on monte crescendo. Le niveau qu'on a eu hier doit continuer à être inférieur à celui qu'on aura demain. Il nous reste de petits détails à régler. Plus on se rapproche de l'objectif, plus on doit se concentrer sur des détails." Un discours que n’aurait pas renié, en son temps, Aimé Jacquet, sélectionneur de l’équipe de France de 1998, qui n’était pas non plus favorite, malgré de bons résultats en matchs amicaux, dans les mois ayant précédé le Mondial. Avant qu’il ne devienne prophète en son pays, pour l'éternité.