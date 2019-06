A la découverte des Bleues : qui es-tu Amandine Henry ?

Elle s’appelle Henry, comme Thierry, mais son profil se rapproche bien plus de celui de l’actuel sélectionneur des Bleus quand il jouait. Comme lui, elle porte le brassard, et s’exprime au cœur même du jeu, assumant une fonction de récupératrice de ballons, mais aussi de régulatrice en se trouvant au point de départ de chaque action. Et comme lui, elle est un véritable aimant à trophées, ayant accumulé, à 29 ans, 5 Ligues des champions et 11 championnats de France (avec Lyon), ainsi qu’un championnat des États-Unis (durant sa parenthèse à Portland de 2016 à 2018). Une différence notable, tout de même : contrairement à "DD", Amandine Henry marque, beaucoup, grâce à sa lourde frappe de balle (11 buts en 80 sélections chez les Bleues, plus de 150 en D1). Ne lui manque donc plus qu’une Coupe du monde pour parfaire le parallèle.