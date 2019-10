"À Paris, ce sont des put**** de racistes", tacle Dani Alves, deux mois après avoir quitté le PSG

FOOTBALL – Après deux saisons au PSG, Dani Alves a signé son retour au Brésil, cet été, en ralliant Sao Paulo. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le latéral droit et capitaine de la Seleção ne garde pas un bon souvenir de la capitale française.

Outre un goût vestimentaire audacieux (on l’a croisé en zone mixte vêtu d’un combo chemise et veste de costume/jeans et baskets excessivement abîmés et troués, ou exhibant d’intrigantes sandales orange fluo), Dani Alves a surtout la réputation de ne pas avoir la langue dans sa poche. Durant ses deux années au PSG, de 2017 à 2019, il n’a ainsi pas hésité à critiquer publiquement la suffisance de ses partenaires, l’arrogance des jeunes pousses sorties du centre de formation ou l’incompétence de son premier entraîneur, Unai Emery. Parti début août à Sao Paulo, le défenseur n’est pas devenu plus diplomate. Comme en témoigne sa toute dernière sortie, dans les colonnes du GQ brésilien.