A quoi ressemblera la prochaine Coupe du monde en 2023 ?

Le président de la Fifa Gianni Infantino a estimé vendredi que la France venait d'organiser la "meilleure Coupe du monde féminine de l'histoire", et a assuré qu'il y aurait "un avant et un après Mondial-2019". Pour l'édition 2023, il a d'ores et déjà prévu des changements ; il soumettra prochainement au conseil de la Fifa cinq mesures pour donner un coup d'accélérateur au football pratiqué par les femmes.