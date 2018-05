VIDÉO - Ajaccio-Le Havre : bus attaqué, insultes et bagarre, retour sur ce grand n'importe quoi

Un épilogue final que ne digère pas Oswald Tanchot, l'entraîneur du HAC. "Je suis fier de mes joueurs et dégoûté du football. Et triste car l'équipe qui devait passer a été éliminée. Je suis triste pour mes joueurs qui ont été au bout d'eux-mêmes dans les conditions que vous connaissez. Ils ont réussi un exploit jusqu'à ce dernier ballon. On n'a pas été arbitré correctement sur le but de Jean-Philippe Mateta. Il a l'habitude de célébrer ses buts comme Memphis Depay (l'attaquant de Lyon, ndlr) qui est son ami. Il lui a rendu hommage et termine avec un carton rouge", regrette-il, amer. "C'était sans doute mieux que ce match se termine par une victoire de l'AC Ajaccio. On s'est déplacé deux fois en 48 heures. Il n'y pas eu d'équité dans ce match."





Du côté de l'ACA, Olivier Pantaloni préfère retenir la qualification miraculeuse plutôt que les incidents qui ont émaillé le pré-barrage d’accession en Ligue 1. "C'est le plus beau moment de ma carrière", avoue le coach d'Ajaccio. "Avec un scénario assez particulier, des décisions qu'on a eu du mal à comprendre. On a retrouvé, à l'image de certains matches de cette saison, l'énergie nécessaire pour renverser la vapeur et aller chercher cette victoire. Tout le monde voulait réaliser quelque chose de grand. On avait travaillé les penalties. Cette équipe est très puissante et dispose d'atouts physiques. Ils ont eu 48 heures de plus pour venir, ils étaient frais. Ce match a été compliqué, l'égalisation est un coup de massue. On n'a jamais renoncé."