Accusation de viol, blessure et forfait pour la Copa América : la semaine cauchemardesque de Neymar Jr

"Ça a été une agression et un viol", a affirmé Najila Trindade Mendes de Souza, qui n'a pas nié son intention d'avoir, au départ, une relation avec la star du Paris SG : "C'était mon intention (...) d'avoir une relation sexuelle avec lui. (...) Il était agressif, totalement différent du garçon que j'avais connu dans nos messages. Comme j'avais très envie d'être avec lui, j'ai dit OK, je vais essayer de gérer ça. (...) Nous avons commencé à nous caresser, à nous embrasser, jusque-là tout allait bien. Il a commencé à me frapper et les premières fois j'ai dit OK, tout va bien."





"Après, il a commencé à me faire très mal, je lui ai demandé d'arrêter parce que ça me faisait souffrir. Il m'a dit 'Excuse-moi, ma jolie'. J'ai demandé s'il avait apporté des préservatifs, il a dit que non, et moi j'ai dit que rien ne se passerait. (...) Il m'a retournée et a commis l'acte, et pendant qu'il commettait l'acte il a continué de me frapper violemment sur le derrière. Ça a été très rapide", a poursuivi la jeune femme.