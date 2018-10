Accusé de viol, Cristiano Ronaldo "dément fermement" et "refuse d'alimenter le spectacle médiatique"

Cristiano Ronaldo contre-attaque. Alors que la police de Las Vegas a annoncé lundi 1er octobre avoir rouvert l'enquête sur l'accusation de viol dont il fait l'objet, le quintuple Ballon d'Or a réagi publiquement ce mercredi. Dans un message posté sur les réseaux sociaux, le Portugais a assuré qu'il "avait la conscience tranquille" et s'est dit "déterminé" à prouver son innocence devant la justice.





"Je démens fermement les accusations dont je fais l'objet", se défend-t-il, en portugais et en anglais sur ses pages Twitter et Facebook. "Le viol est un crime abominable qui va totalement à l'encontre de ce que je suis et de ce à quoi je crois. Aussi déterminé que je sois à prouver mon innocence, je refuse d'alimenter le spectacle médiatique créé par des gens dont la seule intention est de faire parler d'eux à mes dépens. Ma conscience claire me permettra ainsi d’attendre avec tranquillité les résultats de toutes les enquêtes."