Accusé de viol, la star Ronaldo vacille

Cristiano Ronaldo voit son monde vaciller depuis qu'il est poursuivi pour viol pour des faits remontant à 2009. Le préjudice est terrible pour son image et celle de son club. Ainsi, deux de ces principaux sponsors prennent déjà leur distance. Plus encore, l'action de la Juventus Turin a chuté de 10 % en seulement quelques jours, depuis le début cette affaire.



