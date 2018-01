Adil Rami : Pamela Anderson, les paparazzi... "c'est rigolo mais parfois ça m'énerve"

Depuis qu'il est arrivé à l'OM le 13 juillet dernier, Adil Rami s'est imposé comme un cadre inamovible. A la veille d'affronter Monaco dimanche soir (21 heures), le défenseur phocéen a accordé une longue interview à La Provence. Il y est bien évidemment question de son état de forme... mais pas seulement.





Le joueur de 32 ans, du bout des lèvres, a dit deux mots sur la relation qu'on lui prête avec Pamela Anderson. Et de concéder qu'il n'avait jamais regardé la série qui a fait de celle qui partage sa vie une star ! Qu'on se rassure, l'ancien taulier de Valence et Séville n'ignore toutefois pas le passé de l'actrice américaine : "Je ne regardais pas Alerte à Malibu, mais j'ai vu cette dame courir à plusieurs reprises sur la plage. Voilà... "





Depuis qu'il est arrivé à l'OM et alors que le site TMZ a annoncé que la comédienne allait s'installer dans la cité phocéenne, Adil Rami voit de la même couleur que le maillot de la belle dans le fameux feuilleton : "C'est rigolo pour moi, mais, parfois, ça me tend, ça m'énerve", explique-t-il dans le quotidien. Et pour cause, le joueur de foot est désormais un habitué - malgré lui - des magazine people.