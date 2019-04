Adrien Rabiot mis à pied six jours par le PSG pour son "like" de la vidéo d'Evra

"Vous êtes obligés à un devoir de loyauté et de réserve... C'est d'autant plus intolérable que cela a nui à la cohésion et à la sérénité de l'équipe à laquelle vous appartenez", peut-on également lire dans la lettre adressée au joueur. En conférence de presse, l'entraîneur du PSG, Thomas Tuchel, n'a pas souhaité évoquer la sanction, indiquant qu'il s'agit d'une affaire concernant le club, avant de confirmer que Rabiot ne porterait plus le maillot parisien de la saison : "Cette situation ne va pas changer."





Libre de s'engager avec n'importe quelle formation depuis le 1er janvier, le milieu de terrain se serait rapproché du Real Madrid de Zinedine Zidane ces derniers jours, selon les informations de Canal +. Néanmoins, le journal espagnol Marca a indiqué jeudi que "le Real Madrid n’est pas intéressé par le joueur parisien."