Affaire Neymar : le nouvel avocat de la plaignante se retire du dossier

Il y a quelques jours après avoir demandé à sa cliente de fournir des preuves supplémentaires, notamment la tablette contenant une vidéo de sept minutes filmée à l'insu du joueur, le nouvel avocat de l'accusatrice de Neymar dans l'affaire de viol l'impliquant le 15 mai dernier dans un hôtel parisien avait menacé de de se retirer du dossier. Danilo Garcia de Andrade a finalement mis sa menace à exécution lundi soir.





"Elle m'accuse en prétendant que la géolocalisation de son appareil pointe dans mes bureaux. Ma cliente a une posture totalement contraire à l'éthique, au bon sens et à la vérité... J'adorerai avoir cette tablette, Je pourrai ainsi la remettre à la police afin de l'utiliser à renforcer sa condition de victime", a déclaré l'avocat avant d'ajouter : "Mais je renonce car la relation entre un avocat et sa cliente est basée sur la confiance, et dans ce cas, je n'ai plus confiance. J'espère que la vérité sera faite."