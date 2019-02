Ajax-Real Madrid : premier but refusé par la VAR en Ligue des champions… et première polémique

La VAR n’allait évidemment pas éteindre toutes les polémiques. Illustration ce mardi soir lors de Ajax-Real Madrid, huitième de finale aller de Ligue des champions. A la 39ème minute, Nicolas Tagliafico croit donner l’avantage au club hollandais. Mais l’arbitre décide finalement d’annuler le but après recours à l’assistance vidéo à l’arbitrage (VAR), utilisée pour la première fois dans la compétition reine. Selon lui, Dusan Tadic, hors-jeu, faisait action de jeu, gênant l’intervention du portier madrilène Thibaut Courtois.





Une décision remise en cause par le coach de l'Ajax, Erik ten Hag. Lequel a vu finalement son équipe s’incliner 1-2 en toute fin de match : "L'arbitrage nous a été défavorable. Je pense que notre premier but était valable. C'est très regrettable. Je ne pense pas que Courtois soit gêné pour intervenir." "C'était conforme au protocole de la VAR et le but a été refusé à juste titre", lui rétorque un tweet du compte officiel UEFA Champions League.