Ajax-Tottenham (2-3) : en Ligue des champions, Lucas Moura rêve plus grand depuis qu’il a quitté le PSG

Moins brouillon dans ses dribbles que lors de son époque parisienne, plus régulier dans la performance, plus efficace devant le but aussi, notamment dans les grandes occasions (un doublé contre Manchester United, le but de la qualifications en 8es de la Ligue des champions à Barcelone, un autre à Liverpool, un triplé à Huddersfield fin mars pour propulser les Spurs sur le podium, en tout 15 buts en 42 matchs), polyvalent et désormais dévoué aux plus basses taches défensives dès que son équipe n’a plus le ballon, c’est peu dire que, ces derniers mois, Lucas Moura s’est mis tout Tottenham dans la poche.