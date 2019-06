Coupe du monde 2019 : Alex Morgan, l'arme fatale des Etats-Unis

Vainqueur de la WPS Championship en 2011 et avec les Western New York Flash et de la National Women's Soccer League en 2013 sous les couleurs du Portland Thorns FC, elle a surtout marqué les esprits en club en réalisant un retentissant triplé avec l'Olympique Lyonnais en 2017, raflant le championnat de France, la Coupe de France et la Ligue des champions. Cependant, la plus grande partie de son palmarès est issu de son parcours avec la sélection américaine.





D'abord vainqueure de la Coupe du monde U20 en 2008, elle a fait partie intégrante de la grande équipe des Etats-Unis, qui a remporté en moins de quatre ans les Jeux olympiques, à Londres en 2012, la Gold Cup féminine en 2014 et enfin la Coupe du monde en 2015.