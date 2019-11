Allemagne, Italie, Espagne, Angleterre : que valent les potentiels adversaires des Bleus à l'Euro 2020 ?

Une chose est sûre, malgré la première place glanée, la France ne sera pas tête de série et va donc hériter d'un gros poisson dès la phase de groupes. Parmi les candidats, l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne et l'Allemagne. Qui de ces quatre cadors est le plus "jouable" pour les champions du monde tricolores ?

Malgré un manque d'expérience globale de ses joueurs sur le plan international, l'Italie retrouve des couleurs depuis plusieurs mois et a réalisé un parcours sans-faute lors des éliminatoires de l'Euro, avec dix succès en autant de rencontres et la deuxième meilleure attaque avec 37 buts inscrits, à égalité avec l'Angleterre, juste derrière l'Espagne (40 buts). Sous l'égide de Roberto Mancini, les Italiens, emmenés par Lorenzo Insigne et Ciro Immobile, pourraient faire leur retour au premier plan. Contre les Bleus, les Italiens ont souvent connu le succès, restant notamment sur deux victoires sur les derniers tournois internationaux, à l'Euro 2008 (2-0) et au Mondial 2006, en finale (1-1; 5-4 t.a.b.).

Le géant endormi. Nation omniprésente du football mondial pendant des décennies, avec un titre de champion d'Europe en 1968 et quatre sacres mondiaux en 1934, 1938, 1982 et 2006, l'Italie déçoit depuis de trop longues années sur la scène internationale et peine à retrouver son lustre d'antan. Sur les dix dernières années, la Squadra Azzurra n'a pas réussi à sortir des poules d'un Mondial, faisant même l'impasse sur le Mondial 2018, chutant en barrages face à la Suède (1-0; 0-0). En championnats d'Europe, les Transalpins restent sur une finale en 2012 face à l'Espagne (4-0) et un quart de finale perdu face à l'Allemagne aux tirs au but (1-1; 6-5 t.a.b.).

Un titre mondial et puis s'en va. Pays fondateur du football, l'Angleterre n'a connu la gloire qu'en 1966, lors de son sacre mondial à domicile, avant de connaître plusieurs désillusions, avec notamment deux demi-finales de Coupe du monde en 1990 et 2018, et en 1968 et 1996 lors des championnats d'Europe. Ces dernières années, les Anglais ont alterné le bon et le moins bon, avec un quart de finale à l'Euro 2012 et une désillusion en 2016 en France, sortis en quarts par l'Islande. Leur dernier résultat en compétition internationale est une belle 4e place à la Coupe du monde en Russie.

Au niveau des forces en présence, Sterling, Henderson et Kane font figure de vieux briscards dans le groupe anglais, alors que Rashford, Sancho, Abraham et Alexander-Arnold, quatre jeunes joueurs à très fort potentiel, devraient avoir un rôle important dans le parcours des Three Lions en juin prochain. Lors des éliminatoires de l'Euro, les Three Lions ont brillé de mille feux avec 7 victoires et une défaite, face à la République Tchèque le 11 octobre dernier (2-1).

Comme l'Italie, l'attaque anglaise a fait des ravages avec 37 buts inscrits en seulement 8 rencontres, grâce notamment à un Harry Kane omniprésent, auteur de 12 buts, mais aussi Raheem Sterling, qui a scoré à 7 reprises lors de ces qualifications. Si tout semble réuni pour avoir une Angleterre performante en juin prochain, le récent différend entre le Red Joe Gomez et le Citizen Raheem Sterling, au cœur d'une vive altercation lors du dernier rassemblement, pourrait avoir perturbé le groupe de Gareth Southgate. Si la sélection anglaise fait clairement partie des nations bien placées pour cet Euro, les Bleus restent sur quatre victoires sur ses cinq dernières confrontations avec l'Angleterre, dont le fameux succès 2-1 à l'Euro 2004, signé Zinedine Zidane.