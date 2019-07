Amandine Henry : la capitaine des Bleues se confie

Leur épopée s'est arrêtée vendredi dernier en quart de finale de la Coupe du monde féminine de football. De cette compétition, la capitaine des Bleues, Amandine Henry, a gardé quelques regrets et beaucoup de très bons souvenirs. Découvrez ses confidences dans la vidéo ci-dessus.



