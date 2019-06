Andorre-France (0-4) : les Bleus déroulent et se rassurent

Les Bleus n’auront pas tardé à retrouver le sourire. Après la claque infligée par la Turquie samedi (2-0), l’équipe de France a renoué avec la victoire, dominant logiquement mardi (4-0) une équipe d’Andorre incapable de la mettre en danger.





L’objectif de prendre trois précieux points dans la course à la qualification pour l’Euro 2020 et donc atteint. Surtout, après la soirée cauchemardesque vécue par les Bleus à Konya, ces derniers partent en vacances en ayant fait le boulot et en ayant montré un tout autre visage.