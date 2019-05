Angers-PSG (1-2) : 3 choses à savoir sur Loïc Mbe Soh, la pépite parisienne qui a fait le grand saut

Il a joué ses premières minutes en Ligue 1. En l'absence de Thiago Silva, Thomas Meunier, Stanley Nsoki et suite aux forfaits de Presnel Kimpembe et Thilo Kehrer, insuffisamment remis et non inscrits sur la feuille de match, le jeune Loïc Mbe Soh a fait ses grands débuts en pro avec le PSG. Remplaçant à deux reprises dernièrement, face à Montpellier (3-2) et Nice (1-1), le défenseur central d'origine camerounaise, au maillot floqué du numéro 36, a été titularisé au côté de Marquinhos, expulsé après avoir concédé un penalty en fin de rencontre, samedi face à Angers (1-2) lors de la 36e journée de Ligue 1.





À 17 ans et 10 mois, le plus jeune titulaire avec Paris en championnat depuis Adrien Rabiot (17 ans et 4 mois), le 26 août 2012 contre Bordeaux, est apparu sérieux et appliqué tout au long des 90 minutes. Il a bien contenu Stéphane Bahoken (11 buts, dont 6 en 2019), a su rester attentif et a apporté un peu de stabilité à une défense parisienne qui, en l'absence de son patron Thiago Silva, restait sur 13 buts encaissés lors de ses cinq derniers matches. Un match sans fioritures, ni prises de risque inutiles.