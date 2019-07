Antoine Griezmann officiellement Blaugrana : quelle place pour le Français au Barça ?

Fer de lance et dépositaire du jeu à l’Atlético de Madrid depuis maintenant cinq saisons, le Français va devoir se faire une place dans l’arsenal offensif pléthorique du club catalan, composé de Philippe Coutinho, Malcom, Luis Suarez, Ousmane Dembélé et Lionel Messi. Les deux premiers pourraient néanmoins s’envoler vers d’autres cieux dans les prochaines semaines, alors que le trio Suarez-Messi-Dembélé sera très probablement reconduit pour la saison 2019-2020.





Si Luis Suarez et Lionel Messi semblent d’ores et déjà indéboulonnables, Griezmann devrait lutter donc lutter avec son compatriote champion du monde. En concurrence avec Coutinho la saison dernière, le joueur formé à Rennes a été plus performant que le Brésilien, avec un bilan de huit buts et cinq passes décisives en 29 matchs de Liga. Doté d'une vitesse de course exceptionnelle d'une qualité de dribble hors-norme, Dembélé possède un profil très différent de celui de Griezmann.