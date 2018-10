Antoine Griezmann voit en Kylian Mbappé le futur Cristiano Ronaldo (et lui donne des conseils pour le devenir)

"Il faut qu'il veuille aller marquer, qu'il ne s'écarte plus. Le but qu'il met contre Liverpool, il est dans l'axe. Je lui avais envoyé un message après pour lui dire: 'Il faut que tes appels se fassent vers le but. Et si on ne te la donne pas, tu dois pourrir le mec. Tu dois toucher le ballon dans l'axe'. On s'entend vraiment bien avec Kylian, je fais ça pour son bien. Devant le but, ce n'est pas trop ça (rires). Souvent je le chambre. Quand on fait des jeux devant le but, il ne gagne jamais ! Mais dès qu'il va changer ça, ça va être plus costaud", développe Griezmann ce mardi. De son côté, Mbappé, lui, n’a pas eu à évoquer Griezmann publiquement depuis de longues semaines. Ce qui dit tout de même qui fait de l’ombre à qui.