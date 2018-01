Antonio Conte, priorité du PSG pour l’après-Emery ?

Si le PSG anime le mercato hivernal surtout dans le sens des départs, devant trouver entre 70 et 80 millions d’euros d’ici l’été prochain pour rentrer dans les clous du fair-play financier, le club s’active également dans le sens des arrivées. En plus d’une possible venue cet hiver du milieu de terrain français Lassana Diarra, le club de la capitale pourrait accueillir dans les prochains mois un nouveau nom prestigieux, mais cette fois sur le banc.





Selon les informations du média italien Sky Italia, par le biais du journaliste Gianluca di Marzio, généralement très bien informé, les dirigeants parisiens auraient dans leur ligne de mire l’entraîneur de Chelsea, l’Italien Antonio Conte, dans l'optique de remplacer dès l'été prochain l'entraîneur actuel, l'Espagnol Unai Emery. Alors qu'un premier contact entre le Transalpin et le PSG avait déjà été évoqué ces derniers mois par les médias étrangers et français, Le Parisien en tête, il semblerait que le PSG soit passé à la vitesse supérieure. En effet, le média italien fait état mercredi soir de contacts réguliers depuis maintenant plusieurs mois.