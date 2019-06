Coupe du monde 2019 : après l'euphorie de la victoire, les Bleues gardent la tête froide

Dix millions de personnes ont assisté au premier match des Bleues vendredi 7 juin 2019, et elles ne pouvaient rêver plus belle entrée dans cette Coupe du monde. Nos joueuses ont battu les Sud-coréennes avec un score sans appel (4-0) et de très belles actions. Une équipe qui avait toutes les raisons de se réjouir, mais qui s'est aussi vite remise au travail. Dans quatre jours, elle affrontera la sélection norvégienne.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/06/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.