Après la nouvelle blessure de Neymar, la provocation a-t-elle toujours sa place dans le football moderne ?

Et à ce jeu-là, ce sont les plus costauds qui s'en sortent. "'Ronnie' et 'Ney' n’ont pas la même morphologie, Ronaldinho était quelqu’un qui en imposait. C’était un bloc, il avait des grosses cuisses, il était 'tanké', il y a plein de mecs qui ont essayé de le 'défoncer' mais il était dur au mal", se souvient Edouard Cissé.





"Il était plus puissant, plus campé sur ses jambes que ne l’était Neymar, qui lui est plus fluide, plus félin. Neymar, il est capable d’éliminer, à la fois pour lui, pour les autres, de trouver la passe qu’il faut au moment où il faut. Ce qui m’a frappé chez Ronaldinho, c’est sa capacité, sa faculté à changer de direction à tout moment, à éliminer, et il avait, en bonus, cette passe aveugle qu’il a 'démocratisé'" abonde Carnot.