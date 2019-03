PSG : Neymar annonce son retour après la victoire parisienne contre l'OM

Des propos plus rassurants que ceux de Thomas Tuchel. Samedi, à la veille du "Classico", l'entraîneur du PSG s'était montré prudent, refusant d'avancer une date précise pour le retour de "Ney". "Neymar est bien. Il est avec nous chaque jour à l'entraînement, il fait des courses, mais on doit être attentifs. On ne doit pas prendre de risque, c'est nécessaire qu'il continue ses soins avec le kiné et le docteur. Maintenant c'est bien, il est ici, cela change des choses qu'il soit avec nous", avait-il déclaré. "Avec Edi (Cavani, ndlr), j'étais trop confiant, et j'ai mis la pression sur le staff et sur le joueur, donc ce n'est pas possible. Je ne sais pas quand il va revenir. On doit être patients avec Neymar et le staff médical, il doit se sentir bien quand il fera son retour."