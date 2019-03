Entre esbroufe et provoc', un premier PSG-OM en dents de scie pour Mario Balotelli

Après le coup de sifflet final, scellant la (nouvelle) défaite olympienne à Paris, "Balo" en a remis une couche. Fier de lui, le Transalpin a fanfaronné sur Instagram en postant la photo de sa provocation. Le tout accompagné d'un message d'excuses à l'attention des supporters marseillais : "On gagne ensemble et on perd ensemble ! Pardon aux supporters pour ce match, mais nous sommes forts et ce n'est pas un match perdu qui va nous tuer. Allez l'OM !", a-t-il écrit sur le réseau social. Et de conclure par "Et oubliez pas..." avec l'émoticône d'une étoile, symbole de la Ligue des champions remportée par les Marseillais en 1993.