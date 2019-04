Areola, Buffon ou un cador européen ... Qui dans les cages du PSG la saison prochaine ?

ETAT DES LIEUX - Une nouvelle fois cette saison, le poste de gardien de but a fait l'objet de beaucoup d'interrogations, alors que l'arrivée de Gianluigi Buffon était censée apporter au PSG le plus manquant en Ligue des champions. En balance avec Areola, ce dernier pourrait partir plus tôt que prévu, et inciter le PSG à se pencher sur le recrutement d'un nouveau gardien.