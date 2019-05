Arsenal-Chelsea : l'organisation de la finale de la Ligue Europa en Azerbaïdjan tourne au fiasco

Le conflit entre l’Azerbaïdjan et l’Arménie, deux pays voisins du Caucase, dure depuis près de 30 ans, et porte sur l’épineuse question du Nagorny-Karabakh, une région à majorité arménienne qui a proclamé son indépendance en 1991 mais reste reconnue par la communauté internationale comme faisant partie de l’Azerbaïdjan. Un cessez-le-feu a été conclu en 1994, après une guerre ayant fait 30.000 morts et des centaines de milliers de réfugiés, mais aucun traité de paix n'a jamais été signé et des heurts se produisent régulièrement à la frontière, dont le dernier, en avril 2016, a fait au moins 110 morts.