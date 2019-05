Arsenal-Chelsea : le salut d’Olivier Giroud par la Ligue Europa

Pour mémoire, Olivier Giroud a quitté les Gunners, où il n’était plus devenu qu’un 3e choix en attaque, pour les Blues, contre 22 millions d’euros, en janvier 2018, ne marquant qu’un petit but entre son arrivée et la fin de la saison dernière. Son concurrent pour le poste de n°9, Alvaro Morata, a, lui, terminé à 15 buts. Et c’est donc logiquement que l’Espagnol a débuté l’actuelle saison en tant que titulaire... Avant d’enchaîner les prestations fantomatiques et d’être prêté, cet hiver, à l’Atlético de Madrid. Mais, plutôt que de s’en remettre à Olivier Giroud, l’entraîneur de Chelsea, Maurizio Sarri, a préféré faire venir son ex-meilleur buteur à Naples, Gonzalo Higuain. Un coup qui se soldera, aussi, par un échec.