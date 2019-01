AS Monaco : trois mois après être arrivé, Thierry Henry suspendu

Déjà la fin de l'idylle ? Arrivé avec tambours et trompettes sur le Rocher trois mois et onze jours plus tôt, Thierry Henry est suspendu de ses fonctions d'entraîneur ce jeudi. "L’AS Monaco annonce avoir décidé de suspendre de ses fonctions d'entraîneur de l’équipe première Thierry Henry à compter de ce jour", indique le club dans un communiqué publié deux jours après l'élimination en Coupe de France.





"En attente d’une décision définitive, Franck Passi assurera l’entrainement du groupe professionnel ce vendredi", continue l'ASM qui occupe actuellement l'avant-dernière place du Championnat et qui se déplace à Dijon samedi.