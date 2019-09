Attendu contre Strasbourg, Neymar a-t-il vraiment toute la tête au PSG ?

ATTITUDE - Après l'échec de son transfert au Barça cet été, Neymar rempile donc pour une troisième saison à Paris. Son grand retour est programmé le week-end prochain lors de la réception de Strasbourg. Bien décidé à ne pas se morfondre dans son coin, le Brésilien semble prêt à mettre ses talents au service au PSG.

Neymar veut tourner la page de son transfert avorté. Au cœur, trois mois durant, d'une telenovela sur son possible retour au Barça, le Brésilien n'a finalement pas quitté le PSG cet été. Paris et Barcelone ne sont pas parvenus à s'entendre sur les conditions d'un transfert. Protégé pendant les négociations, l'ancien de Santos - qui a rejoué vendredi 6 septembre avec le Brésil contre la Colombie (2-2), avec un but et une passe décisive - va faire son retour sous le maillot parisien dès le week-end prochain pour la réception de Strasbourg. Si le doute demeure sur l'accueil que lui réservera le Parc des Princes, après les chants et les banderoles hostiles à son encontre contre Nîmes (3-0), ce n'est pas la seule incertitude concernant "Ney". Déterminé à partir de Paris, il s'est en effet démené en coulisses pour forcer son départ, au point même de proposer de verser lui-même 20 millions d'euros pour faciliter son transfert. Un montage refusé par le club de la capitale car illégal en France. Cette information irréelle portée à la connaissance, il y a de quoi s'interroger légitimement sur son niveau d'implication pour la saison à venir. Une inquiétude balayée par les proches de "Ney". Dans Le Parisien, l'entourage du numéro 10 auriverde affirme qu'il est disposé à "tout donner pour le PSG". Le joueur n'a aucunement l'intention de se cloîtrer dans une posture négative. Une idée renforcée par Neymar lui-même. "Trop heureux de revêtir le maillot de la Seleçao mais surtout de faire ce que j'aime, jouer au football... peu importe où !!! Que Dieu nous bénisse et nous protège", a-t-il écrit sur son compte Instagram.

Il sait qu'il a commis des erreurs mais sans avoir de mauvaises intentions - Thiago SILVA, le capitaine du PSG

Pour Thiago Silva, le capitaine du PSG qui a vécu le feuilleton Neymar de l'intérieur, il y a de vraies raisons de croire que le Brésilien va réaliser une grande saison. "L'entraîneur a toujours dit qu'il comptait sur lui. Contre Metz, il était apte à jouer mais a été préservé à cause de sa situation par rapport au mercato. Le plus important, la direction croit en lui. Sinon ils l'auraient libéré", a-t-il assuré avant de commencer, à sa façon, à le réhabiliter. "On souhaite qu'il connaisse des jours meilleurs. On espère qu'il va faire une saison incroyable. C'est vraiment mon souhait, parce que je connais l'homme et le joueur. Il sait qu'il a commis des erreurs mais sans avoir de mauvaises intentions. Ce garçon est incroyable, j'espère qu'il va faire une super saison." Un retour à point nommé qui soulage Marquinhos. "C'est un grand joueur. Les grands joueurs, on les veut de notre côté. Un joueur comme lui a besoin d'être sur le terrain, de jouer, de créer, de faire ce qu'il a envie de faire, de prendre le ballon pour aller vers l'avant", a-t-il expliqué à Téléfoot. "C'est la meilleure chose pour lui d'être sur le terrain et de faire ce qu'il aime."

Après deux saisons gâchées par les blessures et entachées par les affaires extra-sportives, il serait plus qu'étonnant de voir Neymar s'évertuer à perdre encore plus de temps qu'il n'en a déjà perdu. "Il a une autre stratégie, un autre projet et cette année il jouera au PSG", a admis vendredi Josep Maria Bartomeu, le président du Barça. S'agit-il d'une manière pour l'attaquant brésilien de ne pas froisser les dirigeants parisiens avant un possible deuxième round l'été prochain ? Il y a quelques jours, l'un de ses conseillers assurait que si son transfert à Barcelone ne se réalisait pas, cela ne serait que partie remise. En attendant, Neymar a plus urgent à faire. À commencer par dégeler les relations glaciales avec les Ultras parisiens.