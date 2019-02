Auteur d'un doublé face à Nîmes, Kylian Mbappé devient le plus jeune joueur à marquer plus de 50 buts en Ligue 1

Plus rien n'arrête Kylian Mbappé. Depuis le début de la saison, l'attaquant français, progressivement repositionné dans l'axe par Thomas Tuchel, fait des ravages sur toutes les pelouses de France, et d'Europe. Ce samedi après-midi, trois jours après avoir marqué son 20e but en Ligue 1 face à Montpellier, "Kyky" a franchi une nouvelle barre symbolique face à Nîmes : celle des 50 buts en championnat. Le natif de Bondy inscrira un nouveau but face aux Crocodiles, portant son total à 51 buts en 88 matchs de Ligue 1.





Le tout à seulement 20 ans, 2 mois et 3 jours. Aucun autre joueur dans l'histoire de la Ligue 1 n'avait franchi cette barre aussi rapidement. Avant lui, Djibril Cissé l'avait fait à 22 ans, un mois et 22 jours, quand Yannick Stopyra avait scoré son 50e but en championnat à 21 ans, 11 mois et 9 jours.