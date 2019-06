Andorre-France : Kylian Mbappé au fond du trou chez les Bleus, c’est grave docteur ?

Interrogé lundi en conférence de presse, à la veille d’un Andorre-France devenu crucial pour atteindre la phase finale de l’Euro 2020, sur le gros coup de mou de Kylian Mbappé, et plus particulièrement sur sa prestation en Turquie samedi (défaite 2-0), Didier Deschamps a fait du Didier Deschamps : "Sincèrement, à part Hugo Lloris qui a été à son niveau, tous les autres ont été en deçà. Que ce soit plus accentué sur lui... Moi, je prends ça d’un point de vue collectif. Il a été en dessous, avec moins de mobilité, moins de ballons, par rapport à d’habitude. Dans ses prises de risques et actions individuelles, il n’a pas eu son rendement habituel. Mais je ne vais pas faire un traitement particulier avec Kylian, Il fait partie d’un collectif et il en dépend."