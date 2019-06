Andorre-France : comment Didier Deschamps compte relancer la machine

Ainsi, les deux arrières latéraux Lucas Digne et Benjamin Pavard, particulièrement à la peine en Turquie, céderont leurs places à leurs doublures supposées, Ferland Mendy et Léo Dubois, chargés de créer le surnombre sur les ailes pour écarter le bloc défensif "très bas" (on cite encore Deschamps) andorran. En défense centrale, le nouvel appelé Clément Lenglet suppléera Samuel Umtiti au côté de Raphaël Varane. Au milieu, Paul Pogba sera cette fois associé à Tanguy Ndombele, et non plus à Moussa Sissoko, catastrophique samedi. Enfin, en attaque, Florian Thauvin prendra le flanc droit, ce qui repositionnera Kylian Mbappé à gauche. Et il se dit même que Wissam Ben Yedder, auteur d’une belle entrée en Turquie, pourrait être aligné en pointe, en lieu et place d’Olivier Giroud, juste devant Antoine Griezmann, pour offrir plus de mouvement.