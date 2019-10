Bruges-PSG : invaincus cette saison, comment les Belges en sont-ils arrivés là ?

INVINCIBLES - Depuis le début de la saison, le FC Bruges n'a pas concédé la moindre défaite toutes compétitions confondues. C'est dans ce siège de velours que les Brugeois, leaders du championnat belge et deuxième de leur groupe en Ligue des champions, accueillent le PSG ce mardi avec l'ambition "d'obtenir quelque chose".

Engagé sur trois tableaux, le club belge reste sur 17 rencontres sans goûter à la défaite : 10 matches de championnat (8 victoires, 2 nuls), 6 de Ligue des champions (3 succès, 3 nuls), tours préliminaires compris, et 1 de Coupe nationale (1 victoire). Pour retrouver la trace d'un revers de Bruges, préparation exclue, il faut remonter au 16 mai dernier, sur le terrain du Standard de Liège (2-0) en Jupiler Pro League, soit il y a plus de cinq mois. De quoi en faire un adversaire, si ce n'est redoutable, dont le club parisien doit grandement se méfier trois semaines après s'être défait difficilement de Galatasaray (0-1) en Turquie.

Candidate annoncée au titre en Belgique, après s'être pris les pieds dans le tapis de l'Europe la saison dernière, la formation des "Blauw & Zwart" a redéfini ses priorités à l'entame de ce nouvel exercice. Dominateur et souvent séduisant en championnat, son obsession, Bruges a retrouvé une assise défensive (9 buts encaissés en 17 matches) après avoir usé six gardiens lors de ces deux dernières saisons (Horvath, Butelle, Hubert, Gabulov, Vermeer et Letica). Et cette sérénité recouvrée coïncide avec l'arrivée de Simon Mignolet. A 31 ans, l'ancien portier réserviste de Liverpool s'offre une vraie cure de jouvence dans la Venise du nord.

Hermétique défensivement, le club belge peut produire du jeu et se projeter vers l'avant, sans avoir à se soucier d'imploser à la moindre occasion adverse. De fait, après 10 journées, la meilleure défense (3 buts concédés) du championnat de Belgique est aussi la meilleure attaque (26 buts marqués) portée par Hans Vanaken, Krepin Diatta et, bien évidemment, Emmanuel Dennis, auteur d'un doublé à Bernabeu, où il avait imité la célébration de Cristiano Ronaldo.