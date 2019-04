Ligue 1 : quel scénario pour un sacre du PSG dès le week-end prochain ?

PRONOSTICS - Dimanche soir, le PSG s'est un peu plus rapproché du titre de champion de France grâce à une victoire glanée sur la pelouse du Toulouse FC (1-0). Un succès une nouvelle fois signé Kylian Mbappé et qui permet aux Parisiens d'entrevoir l'Hexagoal, avec un possible sacre dès le week-end prochain face à Strasbourg.