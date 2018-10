Mbappé en pointe, Thauvin à droite et Digne en défense... Quel onze pour les Bleus face à l'Islande ?

Mais c’est surtout le quatuor défensif qui pourrait subir un grand bouleversement, avec comme seul rescapé le taulier Raphaël Varane, devant le portier titulaire des Bleus, Hugo Lloris. En effet, les latéraux Benjamin Pavard et Lucas Hernandez pourraient démarrer la rencontre sur le banc, au profit de Djibril Sidibé et Lucas Digne, absent du Mondial en Russie. En l’absence de Samuel Umtiti et Adil Rami, blessés, Presnel Kimpembe, qui prend de plus en plus de poids au PSG, devrait être aligné en charnière centrale.