Ligue des champions : comment Johan Cruyff a fait renaître l’Ajax d’Amsterdam avant de mourir

Mais, s’il n’a finalement fallu qu’un match pour que la perception générale change, cette renaissance de l’un des plus grands clubs de l’histoire, berceau du football total au tournant des années 1970, école d'excellence qu’on pensait dévorée pour de bon par le néolibéralisme et la libre circulation des footballeurs, s’est faite sur un temps long. Avec, cependant, un seul et même point de jonction, un seul et même homme : Johan Cruyff, superstar du jeu durant le premier âge d’or, puis chef d’orchestre depuis le banc de touche, en tant qu’entraîneur et initiateur, durant le second, à la fin des années 1980.