Manchester United-PSG : ce que la victoire de Lyon face à Paris a appris à Solskjaer, le coach des Red Devils

Après la rencontre, le capitaine Thiago Silva n’a pas mâché ses mots concernant la performance d’ensemble des Parisiens, et la sienne : "Solskjaer doit être content de ce qu’il a vu. Nous avons bien commencé le match mais, ensuite, on a manqué de concentration et nous n’avons pas fait une bonne première période. Pour moi aussi, c’était difficile. La deuxième période a été meilleure mais cela n’a pas suffi. Il nous a manqué beaucoup de choses. Nous devons être plus concentrés quand nous n’avons pas le ballon par exemple."





L'entraîneur du PSG Thomas Tuchel, a lui déploré l'absence de Neymar et Verratti, tout en maintenant sa confiance au groupe : "Les joueurs manquent, c'est clair. On n'a pas de deuxième Neymar, on n'a pas de deuxième Verratti. J'ai confiance en mon équipe et dans les joueurs disponibles. Il y a des choses à améliorer, mais aussi beaucoup choses qui sont très bien. C'est compliqué, oui, de jouer sans Neymar. Il faut accepter. L'an dernier, il a aussi été blessé et il serait bien de ne pas refaire les mêmes erreurs, sinon cela voudrait dire que l'on n'a rien appris."