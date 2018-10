4 choses à savoir sur l'Etoile Rouge de Belgrade, que le PSG affronte ce mercredi en Ligue des champions

Malgré tout ce qui peut être dit ici et là, la réception de l'Étoile Rouge pourrait ne pas être une partie de plaisir pour le PSG. Les Parisiens vont se frotter à un adversaire redoutable, qui a tenu tête à Naples (0-0) lors de la 1ère journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Pour trouver trace d'une défaite des Serbes, il faut remonter au 21 février dernier et un match perdu contre le CSKA Moscou (1-0) en 16es de finale retour de la Ligue Europa. Le club le plus titré de Serbie reste sur une série de 34 matches consécutifs sans défaite. À domicile, l'Étoile ne s'est plus inclinée depuis un an, c'était le 19 octobre 2017 face à Arsenal (0-1) en C3.