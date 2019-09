Ligue des champions : quel PSG pour affronter Galatasaray ?

FOOTBALL - Le PSG va tenter ce mardi de confirmer sa large victoire (3-0) inaugurale contre le Real Madrid lors d'un déplacement, toujours périlleux, à Istanbul face à Galatasaray, à l'occasion de la 2e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Mais avec quels éléments disponibles ?

Sur qui peut compter Paris pour ce déplacement toujours périlleux dans le Bosphore ? La question mérite d’être posée au regard des nombreux absents pour blessure et suspension, ainsi que de la forme de ceux qui viennent d’effectuer leur retour. Une certitude : Neymar purgera, à l’occasion de ce match, son second match de suspension. Mais il n’y en aura pas d’autres, sa sanction, pour avoir insulté l’arbitre de PSG-Manchester United (1-3) au printemps dernier, ayant été précisément réduite de trois à deux matchs par le tribunal arbitral du sport (T.A.S) le 17 septembre dernier.

En attaque, l’entraîneur, Thomas Tuchel, n’aura donc pas des masses de choix. Kylian Mbappé sera aligné en pointe, entre les deux seuls ailiers de métier disponibles, Angel Di Maria et Pablo Sarabia (Erik-Maxim Choupo-moting évolue plutôt dans l'axe). Au milieu, on retrouvera, sauf énorme surprise, le trio ayant marché sur son homologue madrilène il y a deux semaines : Marco Verratti, Marquinhos et Idrissa Gueye. Dans les cages, Keylor Navas sera bien évidemment titulaire, et sur les flancs de la défense, on devrait retrouver Juan Bernat et Thomas Meunier, faute de concurrence sérieuse dans ces secteurs.