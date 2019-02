Manchester United-PSG : Old Trafford, un stade mythique... et mutique

Le plus grand attaquant de l’histoire du football anglais, et plus particulièrement de Manchester United, Sir Bobby Charlton, avait un jour surnommé Old Trafford, le stade où le PSG dispute ce mardi soir son 8e de finale aller de Ligue des champions, "le théâtre des rêves". L’expression est restée. Mais si, à l’époque, elle avait vocation à mettre en valeur les "rêves" auxquels cette arène peut donner corps, elle renvoie aujourd’hui plutôt au "théâtre", référence péjorative dans le sport, utilisée, à titre d’exemple, par Didier Deschamps après la demi-finale de la Coupe du monde 1998, pour fustiger le public du Stade de France, resté assis et silencieux tout au long de la rencontre.