"Il insistait énormément sur les points faibles de l’adversaire" : Solskjaer vu par un de ses anciens joueurs à Molde

LCI - Quel genre d’entraîneur était-il ?

Abdou Karim Camara - Oui, c'était quelqu’un de très, très proche des joueurs. Il était toujours ouvert au dialogue, il donnait énormément de conseils et d’exemples pour faire progresser ses joueurs. On le voyait rarement s’énerver, crier sur ses joueurs, son staff. Il était proche de nous mais il ne nous surveillait pas non plus. C'était quelqu’un de calme, toujours joyeux. Il faisait des blagues sans arrêt avec les joueurs, était très gentil, généreux. Il veillait à mettre une belle ambiance dans le groupe, dans le vestiaire.





Il était vraiment ouvert. J’ai vraiment eu de la chance de le côtoyer. Une fois, j’étais blessé et il est très vite venu vers moi pour me soutenir, me parler longuement. Lors de cette période, il m’a lui-même payé le voyage au Sénégal, où je suis allé pendant dix jours pour voir ma famille, me changer les idées et revenir. C’est vraiment quelqu’un qui se préoccupe beaucoup de ses joueurs.





LCI - Quelles sont les principales caractéristiques qui vous a marqué chez lui ?

Abdou Karim Camara - Il était passionné, cela lui arrivait même de s’entraîner avec le groupe, d’être avec nous (rires). Il participait souvent aux séances spécifiques, notamment celles des attaquants, pour montrer le type d’actions à réaliser. Cela ne l’empêchait pas non plus de venir nous donner des conseils, à nous les milieux de terrain, pour nous montrer comment se projeter, attaquer … Mark Dempsey (l'adjoint de Solskjaer, ndlr) s’occupait de nous mais Solskjaer était très souvent à côté pour intervenir sur des petits détails, rectifier quelques exercices pour que cela lui convienne.





Après les entraînements, cela lui arrivait d’appeler les joueurs, discuter avec eux de manière plus approfondie sur les consignes. Avec certains joueurs, il débriefait individuellement les matchs avec eux, notamment un dont il était très proche, Magnus Wolff Eikrem, qu’il avait fait venir directement de Manchester United qu'il avait entraîné chez les jeunes. Dans la préparation des matches, tout était très bien calibré, la vidéo, l’analyse de l’adversaire … Rien n’était laissé au hasard, tout était carré.





LCI - Quel style de jeu adoptait-il à Molde ?

Abdou Karim Camara - On a été champion les deux premières années et dans son style de jeu, il aimait jouer au ballon mais appréciait surtout la vitesse. Il s’inspire beaucoup de Sir Alex Ferguson mais en parlait très rarement à Molde, il restait focalisé sur son travail. Alors que la Norvège est souvent vue comme un pays où le football est rugueux et peu technique, lui voulait mettre le ballon au sol, tout en allant le plus vite possible vers l’avant. Il cherchait toujours le jeu vers l’avant. Ce qui était intéressant également, c’est qu’il s’adaptait beaucoup aux équipes qu’il rencontrait, il insistait énormément sur les points faibles de l’adversaire. Il produisait du beau jeu mais visait avant tout l’efficacité et mettait beaucoup d’intensité, demandait beaucoup d’efforts.





LCI - A l’époque, perceviez-vous déjà qu’il avait l’étoffe pour entraîner à un échelon supérieur ?

Abdou Karim Camara - Vu la simplicité de la personne, son engagement et le sérieux qu’il dégageait, on pouvait se dire qu’il pouvait aller loin dans son nouveau métier. Quand j’ai vu que cela n’allait plus à Manchester pour Mourinho, et que le nom de Solskjaer est apparu, j’y ai tout de suite cru. Beaucoup de jeunes actuellement en équipe première ont déjà joué sous ses ordres, je pense notamment à Paul Pogba. Il est bien parti pour réussir à Manchester, c’est un style de football fait pour lui.