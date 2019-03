PSG-Manchester United : Leandro Paredes, le milieu qui monte en puissance

Laissé sur le banc à Old Trafford (0-2) lors du huitième de finale aller de Ligue des champions, avant de remplacer Marco Verratti pour le dernier quart d'heure, Leandro Paredes pourrait cette fois-ci débuter sur la pelouse du Parc mercredi (à 21h). L'occasion de confirmer l'embellie aperçue dans ses performances ces dernières semaines. "Il est prêt (pour Manchester United) parce qu'il a fait un grand pas en avant", a confié son entraîneur samedi. "C'était un très bon match de sa part, il a un bon jeu de passes et peut améliorer notre jeu, en donnant le rythme. Il s'adapte de plus en plus à notre style et (face à Caen), il a montré sa qualité sans le ballon et c'est bien." Reste à savoir comment Thomas Tuchel l'utilisera, dans une association à trois têtes avec Verratti et Marquinhos ou à deux pointes. Quoiqu'il en soit, avec "Leo", Paris a désormais le choix au milieu.