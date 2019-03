PSG-Manchester United : avec dix absents majeurs face à Paris, à quoi vont ressembler les Red Devils ?

Pour tenter d'arracher la qualification, Ole Gunnar Solskjaer va miser sur une défense assez classique. Shaw et Young sur les ailes, Smalling et Lindelöf, préféré à Bailly titulaire à l'aller, dans l'axe. En l'absence de Pogba, Herrera et Matic, tous titulaires à l'aller, le milieu sera expérimental. Pour l'instant, la manière dont "OGS" va l'animer n'est pas encore arrêtée. Selon la presse anglaise, deux solutions sont envisagées : un 4-3-1-2 avec Andreas Pereira en soutien du duo Rashford-Lukaku et un 4-4-3 (ou 4-4-2) composé d'un triangle défensif avec McTominay au centre, Pereira à droite et Fred à gauche (voir ci-dessous).